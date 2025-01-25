Астрономы поймали сигналы из мертвой галактики

Астрономы поймали быстрый радиовсплеск FRB 20240209A, источником которого стала древняя галактика без признаков звездообразования возрастом около 11 миллиардов лет.

Одна из наиболее популярных гипотез о происхождении этих сигналов предполагает, что быстрые радиовсплески рождаются в процессе переключения линий электромагнитного поля магнетаров. Магнетары — это останки звезд после взрывов сверхновых.

После сброса звездой оболочки остается ядро, которое в процессе сжатия становится нейтронной звездой. При определенных условиях нейтронная звезда может обладать мощным электромагнитным полем, которое и порождает импульсы.

По мере старения нейтронная звезда замедляет вращение, энергия которого уходит на выбросы, после чего теряет магнитное поле и способность их порождать. Таким образом, в «мертвых» галактиках магнетары существовать не могут.

Сигнал из «мертвой» галактики, в которой не должно было быть условий для его появления, ставит под сомнение общепринятую теорию, согласно которой источники быстрых радиовсплесков обязана находиться в зонах активного звездообразования.