США приостановили помощь Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам на 90 дней. В частности, приказ распространяется на Украину.

Ответственным за Украину сотрудникам было приказано остановить всю работу, пишет Reuters. Агентство США по международному развитию с 24 февраля 2022 предоставило украинскому правительству более 30 миллиардов долларов в качестве прямой бюджетной поддержки.

Однако в указе предусмотрены исключения для военной поддержки Египта и Израиля, которые находятся в числе регулярных получателей американских траншей, также разрешена чрезвычайная продовольственная помощь.

21 января президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи на 90 дней. Однако на тот момент не было ясно, повлияет ли документ на уже выделенные средства или помощь Украине.