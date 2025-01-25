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США приостановили помощь Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам на 90 дней. В частности, приказ распространяется на Украину.

Ответственным за Украину сотрудникам было приказано остановить всю работу, пишет Reuters. Агентство США по международному развитию с 24 февраля 2022 предоставило украинскому правительству более 30 миллиардов долларов в качестве прямой бюджетной поддержки.

Однако в указе предусмотрены исключения для военной поддержки Египта и Израиля, которые находятся в числе регулярных получателей американских траншей, также разрешена чрезвычайная продовольственная помощь.

21 января президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи на 90 дней. Однако на тот момент не было ясно, повлияет ли документ на уже выделенные средства или помощь Украине.

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