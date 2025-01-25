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Такси проработают льготные тарифы для многодетных

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов проработать установление льготной стоимости перевозок в такси для многодетных семей, сообщается на сайте Кремля.

«Необходимо провести анализ и представить предложения для повышения качества и доступности такси для семей с детьми, включая многодетные семьи», — говорится в списке поручений.

В предложения должны быть обязательно включены наличие в автопарках транспортных компаний автомобилей, оборудованных детскими удерживающими системами, а также установление льготных тарифов для многодетных семей.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

Sovik

Украины один фиг не существовало

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)