Такси проработают льготные тарифы для многодетных

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов проработать установление льготной стоимости перевозок в такси для многодетных семей, сообщается на сайте Кремля.

«Необходимо провести анализ и представить предложения для повышения качества и доступности такси для семей с детьми, включая многодетные семьи», — говорится в списке поручений.

В предложения должны быть обязательно включены наличие в автопарках транспортных компаний автомобилей, оборудованных детскими удерживающими системами, а также установление льготных тарифов для многодетных семей.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.