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Почему День студента отмечают 25 января

Источник:
Sibnet.ru
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День российского студенчества отмечают в России 25 января, однако этот праздник чаще называют Татьяниным днем. Откуда появилось название и почему студенты отмечают эту дату?

25 января Русская православная церковь почитает мученицу Татьяну, жившую в Риме в III веке. В годы преследования христиан при императоре Александре Севере она не отказалась от веры, за что приняла мученическую смерть и впоследствии была причислена к лику святых.

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Идея создания университета принадлежала русскому ученому Михаилу Ломоносову и генерал- адъютанту императрицы Ивану Шувалову.

Граф Шувалов послал на подпись императрице проект о создании университета именно 25 января — в день именин своей матери Татьяны, поэтому святая Татьяна стала считаться покровительницей Московского университета.

Изначально День студентов отмечался только как день рождения Московского университета. Празднование начиналось молебном в церкви святой Татьяны, затем проходило вручение наград, обед для профессоров, концерты и гуляния для студенчества.

В конце XIX века император Николай I издал указ об утверждении 25 января официального праздника — Дня студентов России. После революции 1917 года празднование Татьяниного дня попало под запрет.

Возрождение праздника

В 1992 году традиция торжеств в честь Дня студентов 25 января была возрождена. На государственном уровне праздник студентов был закреплен указом президента Владимира Путина в 2005 году — 25 января был официально объявлен Днем российского студенчества.

В настоящее время наиболее масштабно празднуют этот день в МГУ, ведь для университета 25 января — еще и день рождения. В этом году учебное заведения проводит Татьянин день с особым размахом — свое 270-летие вуз отмечает в Государственном Кремлевском дворце.

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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

Sovik

Украины один фиг не существовало

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)