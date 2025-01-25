Почему День студента отмечают 25 января

День российского студенчества отмечают в России 25 января, однако этот праздник чаще называют Татьяниным днем. Откуда появилось название и почему студенты отмечают эту дату?

25 января Русская православная церковь почитает мученицу Татьяну, жившую в Риме в III веке. В годы преследования христиан при императоре Александре Севере она не отказалась от веры, за что приняла мученическую смерть и впоследствии была причислена к лику святых.

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Идея создания университета принадлежала русскому ученому Михаилу Ломоносову и генерал- адъютанту императрицы Ивану Шувалову.

Граф Шувалов послал на подпись императрице проект о создании университета именно 25 января — в день именин своей матери Татьяны, поэтому святая Татьяна стала считаться покровительницей Московского университета.

Изначально День студентов отмечался только как день рождения Московского университета. Празднование начиналось молебном в церкви святой Татьяны, затем проходило вручение наград, обед для профессоров, концерты и гуляния для студенчества.

В конце XIX века император Николай I издал указ об утверждении 25 января официального праздника — Дня студентов России. После революции 1917 года празднование Татьяниного дня попало под запрет.

Возрождение праздника

В 1992 году традиция торжеств в честь Дня студентов 25 января была возрождена. На государственном уровне праздник студентов был закреплен указом президента Владимира Путина в 2005 году — 25 января был официально объявлен Днем российского студенчества.

В настоящее время наиболее масштабно празднуют этот день в МГУ, ведь для университета 25 января — еще и день рождения. В этом году учебное заведения проводит Татьянин день с особым размахом — свое 270-летие вуз отмечает в Государственном Кремлевском дворце.