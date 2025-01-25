США официально переименовали Мексиканский залив

Президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, сообщает министерство внутренних дел Соединенных Штатов. Кроме этого, пик Денали на Аляске переименован в Мак-Кинли.

«Эти изменения подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие США и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь Совет США по географическим названиям, находящийся в ведении министерства, должен оперативно обновить данные в Информационной системе географических названий страны. Однако они не будут иметь приоритета для международных структур.

Название «Мексиканский залив» используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет, поэтому инициированные Трампом изменения вряд ли получат поддержку других государств.