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Путин пожелал встретиться с Трампом

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин заявил о желании встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам российского лидера, они должны обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона.

«Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин добавил, что у него всегда были деловые и прагматические отношения с Трампом. По его мнению, кризиса на Украине можно было бы избежать, если бы у республиканца не «украли победу» в 2020 году.

Возможность такой встречи зависит от решений и выбора действующей американской администрации, уточнил он. Вместе с тем, Путин напомнил, что в период первого президентского срока Трамп ввел на тот момент самое большое количество санкций против России.

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Политика #Россия #Мир
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