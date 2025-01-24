МТС запустил сервис приватной связи

Оператор МТС объявил в своем сайте о запуске сервиса Membrana, который сочетает специальный тарифный план и мобильное приложение, позволяющее управлять фильтрацией интернет-трафика и входящими голосовыми вызовами.

Тариф Membrana включает безлимитный доступ в «ВКонтакте», Telegram и Rutube, 100 ГБ/месяц на все остальные сервисы и 2 тысячи минут на звонки. Стоимость сервиса составляет 1900 рублей в месяц.

В свою очередь, приложение Membrana позволяет защищать «цифровой след» абонента за счет запатентованных инструментов блокировки рекламы, скриптов профилирования и трекинга поведения, защиты от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь.

Для защиты голосового трафика клиент может выбрать те контакты, с которыми хочет общаться лично, и определить политику для всех остальных. Входящие можно направлять на нейросетевого секретаря, способного поддерживать разговор и самостоятельно принимать решения.

Программа также обеспечивает защиты клиентских данных и голосового трафика, работая с помощью собственного алгоритма для определения подозрительных и зловредных сайтов. Кроме этого, Membrana блокирует рекламу в виде изображений, видео и текста.

Membrana позволяет скрыть основной номер телефона пользователя и осуществляет мониторинг внешних источников, содержащих различные «утекшие» базы клиентских данных. В случае выявления в этих базах личных данных пользователя приложение выдаст предупреждение.