Москва выступила против заморозки украинского конфликта

Россия выступает против заморозки украинского конфликта, так как передышка будет использована Западом для вооружения Киева и попыток реванша, сообщает МИД РФ на своем официальном сайте.

«Временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы. Они будут непременно использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и попыток вооруженного реванша», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что потребуются надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие недопущение возобновления конфликта с устойчивым устранением первопричин кризиса.

Также дипломаты уточнили, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине, но подходы и поведение Киева и Запада являются препятствием к мирному урегулированию конфликта.