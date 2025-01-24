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Москва выступила против заморозки украинского конфликта

Источник:
Sibnet.ru
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Россия выступает против заморозки украинского конфликта, так как передышка будет использована Западом для вооружения Киева и попыток реванша, сообщает МИД РФ на своем официальном сайте.

«Временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы. Они будут непременно использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и попыток вооруженного реванша», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что потребуются надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие недопущение возобновления конфликта с устойчивым устранением первопричин кризиса.

Также дипломаты уточнили, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине, но подходы и поведение Киева и Запада являются препятствием к мирному урегулированию конфликта.

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Политика #Россия #Мир
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