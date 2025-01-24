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Опасный вирус атаковал россиян в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники приступили к рассылке в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения — опасного трояна Mamont, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?", также слово "видео" в разных вариациях используется в названии файла», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Когда жертва открывает файл, на устройство устанавливается приложение, заражающее телефон трояном, который считывает push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи, а также может начать пересылать файл с вирусом другим контактам.

Конечная цель злоумышленников — получение доступа к платежным средствам, отмечает ведомство. При этом рассылка затрагивает самые различные категории граждан — от обычных граждан до военнослужащих.

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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

Sovik

Украины один фиг не существовало

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)