Опасный вирус атаковал россиян в Telegram

Мошенники приступили к рассылке в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения — опасного трояна Mamont, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?", также слово "видео" в разных вариациях используется в названии файла», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Когда жертва открывает файл, на устройство устанавливается приложение, заражающее телефон трояном, который считывает push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи, а также может начать пересылать файл с вирусом другим контактам.

Конечная цель злоумышленников — получение доступа к платежным средствам, отмечает ведомство. При этом рассылка затрагивает самые различные категории граждан — от обычных граждан до военнослужащих.