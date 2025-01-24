Мозговые имплантаты улучшат настроение людей ультразвуком

Британские ученые проведут клинические испытания мозгового импланта для помощи пациентам с депрессией и психическими расстройствами, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Испытания будут проведены под эгидой Национальной службы здравоохранения Великобритании и продлятся 3,5 года. Тестировать планируется имплант американской некоммерческой организации Forest Neurotech, который воздействует на мозг ультразвуком.

Главное достоинство разработки — минимальное хирургическое вмешательство. Прибор крепится под черепную коробку. При его установке ткани мозга не затрагиваются, что минимизирует риск негативных последствий.

Датчики сканируют определенные области мозга и определяют активность целевых групп нейронов по интенсивности кровотока. Если активность оказывается недостаточной, имплант фокусированным ультразвуковым сигналом стимулирует заторможенные нейроны.

Разработчики подчеркивают, что имплант обеспечивает в сто раз более детальное сканирование мозга, чем стандартная процедура МРТ. Кроме этого, устройство позволяет одновременно воздействовать на несколько областей мозга.