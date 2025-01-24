Почти полмиллиона человек подписали контракт с ВС РФ в 2024 году

Контракт о службе в Вооруженных силах России в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.

«Подведем итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения набранных темпов отбора. Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, исполнена», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, контракт о прохождении военной службы в прошлом году заключили около 450 тысяч человек. «Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — уточнил Медведев.

Ранее стало известно, что окружение президента США Дональда Трампа потребовала от украинских властей снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет.

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский накануне заявил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии в личном составе.