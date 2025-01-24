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Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин готов к разговору с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — цитирует ТАСС Пескова.

Трамп накануне на встрече с журналистами заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным, чтобы начать урегулирование украинского кризиса.

Ранее президент США поставил ультиматум России, заявив, что, если Москва не пойдет на переговоры, он введет новые санкции.

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