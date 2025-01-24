Почему в ракушках слышен звук волн

Дети любят прислонять к уху морские ракушки и слышать в них шум волн. Они уверены, что раковины сохраняют звуки моря, но что говорит об этом наука?

Наука дает прозаичное объяснение «морскому» шуму ракушек. Дети имеют дело с так называемым резонатором Гельмгольца. Звук, который они слышат, на самом деле является шумом окружающей среды, который просто отражается от стенок раковины.

Любая воздушная замкнутая полость — прекрасный резонатор, в котором концентрируются различные акустические волны, говорят ученые. Это можно легко проверить, приложив к уху кружку. И в ней тоже можно услышать звуки «моря».

Ранее эффект «морского шума» также объяснялся пульсацией крови в сосудах слушающего. Но эта теория была опровергнута.