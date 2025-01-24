Когда стоит закрывать старый вклад и открывать новый

Финансовые эксперты Роскачества рассказали, в каких случаях стоит закрывать старый банковский вклад и открывать новый, чтобы получить больший доход.

При досрочном закрытии вклада банк выплатит проценты как по ставке «до востребования», которая обычно равна 0,01%. Поэтому закрыть старый вклад досрочно с потерей процентов выгодно, только если новый вклад на ту же сумму даст больше процентов к дате закрытия, чем принес бы старый вклад к той же дате, отметили эксперты.

Чем больше срок с начала открытия вклада, тем меньше вероятность, что открытие нового вклада с высоким процентом компенсирует потерю по старому вкладу.

Эксперты посоветовали перед принятием решения о закрытии вклада провести расчеты. Если время, оставшееся до конца старого вклада, в N раз меньше начального срока, ставка нового вклада должна быть в N раз выше, чем по старому вкладу.

Например, вклад был открыт на 12 месяцев под 12% на сумму 100 тысяч рублей. Если оставить все как было, то через год вклад принесет 12 тысяч рублей. Если этот вклад закрыть через четыре месяца с потерей процентов и открыть новый со ставкой 20% на восемь месяцев, то в конце срока он принесет 13,4 тысячи рублей.

При текущих ставках все равно есть финансовый смысл закрывать старые вклады даже спустя четыре месяца. Если этот же вклад закрыть через пять месяцев, а потом открыть новый под 20%, то он принесет 11 777 рублей. В этом случае закрывать старый вклад уже не будет смысла.

Дополнительные условия

Краткосрочные вклады. Возможно, в текущей ситуации стоит переложить деньги на краткосрочные вклады на три месяца под самые высокие ставки до 30% и ждать решения по ключевой ставке.

Дополнительные условия. Эксперты посоветовали внимательно читать условия по вкладам. Возможно, высокая ставка дается только при выполнении определенных условий банка. Например, при размещении средств по программе долгосрочных сбережений, определенных ежемесячных тратах и т. д. В иных случаях она будет гораздо ниже.

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Эксперты рекомендовали обратить внимание на вклады с возможностью снятия на льготных условиях. Некоторые банки предлагают льготные условия при расторжении договора, то есть выплаты процентов не по ставке 0,01%, а гораздо выше.

Сейчас популярны накопительные счета. Процентные ставки в некоторых банках по ним уже сопоставимы со ставками по вкладам, при этом деньги со счета можно снять в любой момент. Возможно, на некоторое время это будет удобная альтернатива срочным вкладам.