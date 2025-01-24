Общий размер маткапитала вырастет до 912 тыс. рублей

Размер маткапитала на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, после индексации в феврале составит 912 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году», — приводит ТАСС слова Котякова, сказанные им на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

В частности, с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч и составит 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителем в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. И даже если у родителя осталась часть средств на счете в Социальном фонде, она также будет проиндексирована, то есть остаток средств будет увеличен на соответствующий индекс», — пояснил Котяков.

С 2007 года на материнский капитал имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не оформлялось. С 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.