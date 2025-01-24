Трамп обвинил Зеленского в желании воевать с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский захотел воевать с Россией, поэтому не удалось заключить соглашение по мирному урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

«Зеленский сражается с гораздо более крупной армией, она намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что можно было бы заключить сделку. <...> А Зеленский решил: "Я хочу воевать"», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Запад дал Украине сотни миллиардов долларов и в результате конфликт перерос «прокси-войну между США и Россией». «У них 30 тысяч танков. У России 30 тысяч танков. У Зеленского не было практически ничего. С такими силами нельзя сражаться», — отметил президент США.

Ранее Трамп заявил о желании «немедленно» встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине.