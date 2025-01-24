Собаки загрызли женщину под Новосибирском

Стая бродячих собак загрызла женщину вблизи мусорного полигона «Левобережный» под Новосибирском, сообщило СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, ЧП произошло днем 23 января на улице Малыгина Новосибирского района, стая бродячих собак напала на женщину. От полученных рваных ран головы и тела она скончалась на месте происшествия.

Инцидент произошел за забором городской свалки, на частной территории в промышленной зоне, уточнил ТАСС представитель администрации Новосибирского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района. Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.