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Как выбрать качественный творог

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперт Роскачества посоветовала при выбора творога в магазине изучить этикетку, обратить внимание на место производства и внешний вид продукта

«Если хотите купить классический творог по ГОСТ, то на этикетке продукт должен называться "Творог ". Названий: "Творог рассыпчатый " или, например, "Творог домашний " в ГОСТе нет», — сказала руководитель направления технического регулирования «Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности» Лариса Абдуллаева.

По ее словам, в твороге, изготовленном по ГОСТу, могут быть следующие ингредиенты: молоко (цельное, обезжиренное, нормализованное, восстановленное, сухое — все эти виды молока допустимы), сливки, в том числе сухие, закваска, молокосвертывающий ферментный препарат (более знакомое потребителю название — сычужный фермент), хлористый кальций.

В отличие от гостовского, в составе творога, изготовленного по ТУ (СТО ), могут дополнительно быть концентраты молочного белка, сливочное масло. Независимо от того, по ГОСТу он изготовлен или по ТУ, во всех вариантах творога не допускаются никакие немолочные (растительные) жиры и белки, консерванты, стабилизаторы, красители, отметила Абдуллаева.

Желательно, чтобы продукт производился как можно ближе к месту продажи. Нужно с осторожностью относится к продуктам, в маркировке которых не указаны координаты производителя и его фактический адрес.

Творог должен быть равномерно белым или с кремовым оттенком. Творог высокой жирности может иметь желтоватый оттенок. Другие оттенки цвета могут быть сигналом о том, что в твороге присутствуют запрещенные ингредиенты или он испорчен, предупредила эксперт.

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Жизнь #Еда
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