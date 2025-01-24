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Changan прокомментировала обвинения в опасных спинках автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Changan
Фото: Jengtingchen / CC BY-SA 4.0

Компания Changan не регистрировала случаев деформации спинок передних кресел при повреждении задней части автомобиля, заявил директор департамента послепродажного обслуживания Changan Motors Rus Алексей Андриевский. Так он прокомментировал обращение Национального автомобильного союза (НАС) в Росстандарт с просьбой проверить безопасность элемента.

НАС обратился в Росстандарт после появления видео с внедорожником Changan Uni-S, попавшем в ДТП. Авто получило удар сзади, но от этого сломалась спинка сидения водителя. Аналогичные кресла устанавливают в моделях Uni-K и Uni-T.

«Безопасность автомобиля и кресел подтверждена официальными результатами испытаний, в частности независимым европейским испытательным центром TV Rheinland», — приводят «Известия» комментарий Андриевского.

По словам представителя Changan компания «удивлена подобной новостью и, в частности, «громкими» заявлениями, которые содержатся в текстовом повествовании к видеозаписи».

Владелец этого автомобиля не обращался в официальное представительство или к официальным дилерам. На видео отсутствуют дата, время и какие-либо опознавательные регистрационные данные, такие как госномер или VIN-номер, чтобы идентифицировать конкретный автомобиль и конкретный случай. Также не представлены история происшествия и какие-либо детали, отметили в компании.

В 2024 году в России было реализовано 38,4 тысячи экземпляров Changan CS55 Plus/Uni-S, однако не было официально зарегистрировано подобных случаев деформации спинок передних кресел при подобных повреждениях задней части автомобиля, заявили в Changan Motors Rus.

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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

Sovik

Украины один фиг не существовало

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)