Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине

Киев при поддержке Запада развернул на Украине систему черной трансплантологии, изъятии органов у погибших военнослужащих, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На Украине, в частности в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы», — сказала Захарова в интервью РЕН ТВ.

По ее словам, «участники этих черных страшных схем торговали органами через интернет», «причем можно было даже заказать то, что необходимо было».

Речь шла о заказчиках, «которые на Западе обладали соответствующими капиталами и могли себе это позволить», отметила Захарова.

Она обратила внимание, что «режим [Владимира] Зеленского принял целый ряд законодательных актов в срочном порядке для облегченной процедуры, которая минимизировала применение каких-то мониторинговых и удостоверяющих процедур для проведения подобных операций».

«Они, очевидно, просто узаконили абсолютное беззаконие», — заключила Захарова.