На какой высоте летают самолеты

Советский летчик-испытатель Александр Федотов 31 августа 1977 года установил абсолютный мировой рекорд высоты для самолета с реактивным двигателем, поднявшись на истребителе МиГ-25 на 37650 метров.

Самолеты летают на той или иной высоте в зависимости от конструкции и требований безопасности. Легкомоторные самолеты, как правило, не поднимаются выше 3 тысяч метров. Низкая высота полета позволяет им маневрировать и также избегать турбулентности.

Турбовинтовые и региональные самолеты летают на высотах 4-8 тысяч метров. Это оптимальный уровень для двигателей с воздушными винтами. Кроме того, они на этой высоте не мешают большим реактивным лайнерам.

Пассажирские и грузовые реактивные самолеты летают на высотах от 8 до 12 тысяч метров. Оптимальны для них 10 тысяч метров — это граница тропосферы и стратосферы, где лайнерам не угрожают погодные явления, а турбулентность минимальна.

На высоте в 10 тысяч метров воздух разряжен ровно настолько, чтобы создавать минимальное сопротивление полету реактивного лайнера и при этом надежно поддерживать его в потоке за счет подъемной силы.

Гораздо выше могут летать военные самолеты. Рабочая высота истребителей и бомбардировщиков — до 20 тысяч метров. В 1960-х в США создали разведчик SR-71 Blackbird, способный летать на высоте в 25 тысяч метров. Для противодействия ему в СССР был разработан истребитель МиГ-25, поставивший до сих пор непобитый рекорд высоты.