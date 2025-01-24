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Путин назвал ключевой вызов для России

Источник:
ТАСС
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Демографические вызовы являются сейчас ключевым вопросом для России, заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент Владимир Путин.

«Хотел бы отметить сквозные, принципиальные вещи, которые считаю важным учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, самого основного и главного для нашей страны сегодня», — сказал Путин.

Ранее президент дал поручение правительству и регионам России принять меры по повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране.

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Российское правительство в Едином плане по достижению национальных целей развития России до 2030 года констатировало, что в силу «объективных демографических трендов» в ближайшие несколько лет население страны будет сокращаться.

Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности жизни, сказано в плане.

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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

Sovik

Украины один фиг не существовало

Wolf Hound

Ну и до кучи выясните почему вымерли динозавры. Может что нового узнаем.