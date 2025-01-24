Глава УАЗа лично пригнал Рогозину новую «Буханку»

Ульяновский автомобильный завод передал новый автомобиль высокой проходимости для медиков добровольческого отряда «Б.А.Р.С. «Сармат», сообщила пресс-служба предприятия. Отрядом командует Дмитрий Рогозин, который неоднократно критиковал качество УАЗов.

«Генеральный директор завода Алексей Спирин лично привез новую "Буханку" в Запорожскую область и передал ключи командиру отряда Дмитрию Рогозину», — говорится в сообщении.

Автомобиль адаптирован для выполнения боевых задач, были учтены все пожелания, озвученные медиками и бойцами отряда.

«Поставляемые на фронт автомобили приходят в ужасном состоянии, хотя вроде совсем новые. Раздаточная коробка передач очень хилая. Из редуктора постоянно течет масло. Ресурс двигателя очень маленький. Причем, везде разный», — писал Рогозин в телеграм-канале в июле 2024 года.

После этого УАЗ заявлял, что автомобили усовершенствовали: улучшили систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала.