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Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Собянин сообщил об атаке украинских дронов на Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в подмосковных округах Коломна и Раменское отразили атаку дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Позже мэр Москвы уточнил, что еще два беспилотника, летевших в сторону столицы, уничтожены в городском округе Подольск.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

Sovik

Украины один фиг не существовало

Wolf Hound

Ну и до кучи выясните почему вымерли динозавры. Может что нового узнаем.