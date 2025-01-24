Собянин сообщил об атаке украинских дронов на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в подмосковных округах Коломна и Раменское отразили атаку дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах», — написал Собянин в своем телеграм-канале.
Позже мэр Москвы уточнил, что еще два беспилотника, летевших
в сторону столицы, уничтожены в городском округе Подольск.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что столичные
аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.