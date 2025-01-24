Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что хочет немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«России следует стремиться к заключению сделки» по урегулированию украинского кризиса, приводит ТАСС заявление Трампа. «Возможно, они хотят заключить сделку. Думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы увидеться со мной, встретиться, как только мы сможем. Я бы встретился немедленно», — сказал он.

Трампу задали вопрос, подтолкнут ли новые антироссийские санкции Москву к переговорам. «Я не знаю, но считаю, что ему [Путину] следует пойти на сделку», — заявил Трамп.

Ранее президент США поставил ультиматум России, заявив, что, если Москва не пойдет на переговоры, он введет новые санкции.

Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Но, по словам президента России, речь на переговорах должна идти об устранении первопричин кризиса.