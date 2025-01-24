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Юра Борисов рассказал, как узнал о номинации на «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © фан телеграм-канал Юры Борисова

Актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана», он рассказал, где его настигла новость.

«Это столько эмоций! Люди звонят, пишут сообщения, все радуются. Я сам до конца не могу понять, что сейчас чувствую. Я был в машине с семьей. Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я вообще ничего больше не услышал, ни одной номинации, потому что она кричала», — поделился Борисов в соцсети.

Борисова отметили за роль в фильме «Анора», где одну из главных ролей играл еще один российский актер — Марк Эйдельштейн.

Близкие актера устроили ему сюрприз — украсили квартиру воздушными шарами, а на гранат поместили свечи с цифрой 97 (номер церемонии премии) и спели песню «Happy Birthday to You» на новый лад «С номинацией тебя».

Кроме Борисова в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» представлены Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Вручение премии состоится 2 марта. Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар».

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