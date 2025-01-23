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Путина экстренно вызвали к телефону во время совещания

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин прервал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив из-за срочного международного звонка.

«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор», — сказал глава государства, временно покинув мероприятие, которое проводилось по видеосвязи.

С кем именно будет проводиться диалог, президент не уточнил. Вместе с тем Путин призвал собравшихся не останавливать совещание и продолжать работать, несмотря на его временное отсутствие.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина. Он также не раскрыл собеседника российского президента, но уточнил, что речь не идет о переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

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