Samsung представила новые флагманские смартфоны

Компания Samsung в рамках мероприятия Galaxy Unpacked представила флагманскую серию смартфонов Galaxy S25, видео презентации появилось на YouTube. В линейку вошли модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 стал самым компактным в новой серии. Он получил 6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X. У модели Galaxy S25+ экран крупнее — 6,7 дюйма. Galaxy S25 Ultra имеет 6,9-дюймовый дисплей. Экраны защищены прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

В основе Galaxy S25, S25+ и версии Ultra лежит флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, которая улучшена по сравнению с обычной версией чипа. Процессор дополняют 12 Гбайт оперативной памяти.

Работают новые смартфоны под управлением Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7. Одно из ключевых нововведений — внедренные ИИ-функции Galaxy AI, однако передовые модели ИИ будут доступны только по подписке Gemini Advanced.

Galaxy S25 и Galaxy S25+ получили одинаковые системы камер, они не поменялись по сравнению с предшественниками. Фактически, Samsung использует тот же набор камер, что был у Galaxy S22 трехлетней давности.

В авторизованном фирменном магазине Samsung предзаказ на новые смартфоны можно оформить по 2 февраля, продажи начнутся 8 февраля. Стоимость Galaxy S25 начинается от 99,9 тысячи рублей, Galaxy S25+ — от 129,9 тысячи рублей, Galaxy S25 Ultra — от 159,9 тысячи рублей.