НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Юра Борисов стал номинантом на «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
251 0
Юра Борисов в фильме «Анора»
Юра Борисов в фильме «Анора»
Фото: © кадр из фильма «Анора»

Юра Борисов поборется за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора».

Кроме Борисова на «Оскар» в этой номинации представлены Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Борисов стал звездой мирового масштаба после выхода фильма «Анора», где сыграл роль русского парня Игоря — одного из помощников олигарха, отца главного героя Вани. Ваню тоже сыграл российский актер — Марк Эйдельштейн.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта. Ранее Борисова номинировали на множество престижных премий за «Анору», но он не побеждал.

Еще по теме
Начались съемки нового сезона сериала «Ухожу красиво» для Wink
Вышел тизер-трейлер фильма «Первый на Олимпе»
Вышел трейлер фильма «Кракен» с Петровым
Эротика Кидман оказалась бессильна перед российскими сказками
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа
Январский парад шести планет: где смотреть
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Самое обсуждаемое
32
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
30
Армия России взяла Волково в ДНР
26
Российская армия ударила по объектам ВПК Украины
22
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
18
США готовы признать за Россией 20% территории Украины