Юра Борисов стал номинантом на «Оскар»

Юра Борисов поборется за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора».

Кроме Борисова на «Оскар» в этой номинации представлены Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Борисов стал звездой мирового масштаба после выхода фильма «Анора», где сыграл роль русского парня Игоря — одного из помощников олигарха, отца главного героя Вани. Ваню тоже сыграл российский актер — Марк Эйдельштейн.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта. Ранее Борисова номинировали на множество престижных премий за «Анору», но он не побеждал.