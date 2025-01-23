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Распустившийся «трупный цветок» вызвал ажиотаж в Австралии

Источник:
Sibnet.ru
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Редкий цветок Amorphophallus titanum распустился в Королевском ботаническом саду Сиднея, посмотреть на него ежедневно приходят сотни людей.

Главной особенностью цветущего Amorphophallus titanum является зловонный запах — он напоминает гниющий мусор или разлагающееся мясо, за это его прозвали «трупным цветком», пишет Associated Press.

Кроме этого, растение цветет очень редко — это первый за 15 лет случай в Королевском ботаническом саду, когда Amorphophallus titanum распустился. Цветок может вырастать в высоту до 2 метров при весе 150 килограммов.

Amorphophallus titanum
Amorphophallus titanum
Фото: Stehn / Attribution-ShareAlike License

Из-за ажиотажа руководство ботанического сада продлило часы работы оранжереи до полуночи, чтобы его увидели все желающие. Чтобы понюхать «трупный цветок», посетителям приходится ждать несколько часов в очереди.

Родина Amorphophallus titanum — индонезийский остров Суматра. В настоящее время оно относится к числу исчезающих видов — в дикой природе осталось всего около 1 тысячи экземпляров.

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