Вышел тизер-трейлер фильма «Первый на Олимпе»

Тизер-трейлер фильма «Первый на Олимпе» появился в
Сети. Фильм основан на реальной истории спортсмена Юрия Тюкалина.
В основе фильма – подлинная история юного блокадника Юры
Тюкалова. Он пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил
жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле.
После встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры
открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные
войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга.
Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не
остановить: их цель – Олимпиада в Хельсинки.
Режиссер проекта — Артем Михалков. Роль великого
спортсмена Юрия Тюкалова исполнил Глеб Калюжный. Также в картине
сыграли Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин,
Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова и Марк-Малик
Мурашкин.
Премьера фильма «Первый на Олимпе» в кинотеатрах состоится 9
октября.