Вышел тизер-трейлер фильма «Первый на Олимпе»

Тизер-трейлер фильма «Первый на Олимпе» появился в Сети. Фильм основан на реальной истории спортсмена Юрия Тюкалина.

В основе фильма – подлинная история юного блокадника Юры Тюкалова. Он пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле.

После встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель – Олимпиада в Хельсинки.

Режиссер проекта — Артем Михалков. Роль великого спортсмена Юрия Тюкалова исполнил Глеб Калюжный. Также в картине сыграли Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова и Марк-Малик Мурашкин.

Премьера фильма «Первый на Олимпе» в кинотеатрах состоится 9 октября.