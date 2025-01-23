Пользователям Rutube разрешили скачивать видео

Разработчики Rutube объявили о запуске новой полезной функции. Теперь пользователи могут скачивать видео для просмотра без подключения к интернету, сообщает пресс-служба видеохостинга.

На данный момент функция доступна для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Для скачивания на устройство доступны ролики, открытые авторами в «Студии», отмечается в сообщении.

Чтобы загрузить ролик на устройство, нужно нажать на кнопку «Скачать». Загруженные видео появятся в разделе «Мое» — «Скачанные». Они будут доступны в течение 30 дней, а потом удалятся автоматически.

Бесплатно можно сохранить только один ролик, дальнейшее пополнение «видеотеки» доступно пользователям платной подписки.