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Абоненты «Мегафона» получат доступ к спутниковой связи

Источник:
Sibnet.ru
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Оператор «Мегафон» и частная аэрокосмическая компания «Бюро 1440» заключили договор о предоставлении услуги широкополосной передачи данных. В результате пользователи получат доступ к спутниковому интернету, сообщает пресс-служба оператора.

В рамках пилота «Бюро 1440» подключит 500 базовых станций «Мегафона» к системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки. В первую очередь будут подключены удаленные станции, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть.

«Мы расширяем зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена. Эти работы требуют комплексного подхода, включающего в том числе использование спутниковой связи», — пояснил технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Государственная комиссия по радиочастотам ранее определила условия работы отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», которую делает «Бюро 1440». Ей выделили диапазоны частот для работы.

Согласно планам Минцифры, к 2027 году количество российских низкоорбитальных спутников составит 270 единиц. К этому времени услуга космической связи станет доступна российским пассажирам поездов и самолетов.

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