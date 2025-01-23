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YouTube запустил экспериментальные функции для платных подписчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Видеосервис YouTube приступил к тестированию новых функций на платных подписчиках. Среди нововведений — улучшенный звук и дополнительные возможности офлайн-просмотра коротких видео, сообщается в официальном блоге платформы.

Теперь подписчики YouTube Premium могут слушать аудио со скоростью 256 кбит/с в клипах с большей глубиной и четкостью. Стали доступны расширенные настройки скорости воспроизведения видео.

С помощью функции «картинка в картинке» на iOS получится смотреть короткие видео Shorts одновременно с использованием других приложений, а также загружать их для офлайн-просмотра.

Кроме этого, в веб-версии YouTube пользователи могут переходить к самым популярным моментам видео с помощью функций ИИ. Ранее эта функция была доступна только для мобильных устройств.

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Sovik

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Wolf Hound

Ну и до кучи выясните почему вымерли динозавры. Может что нового узнаем.

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...

Костя Некрасов

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