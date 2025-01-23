Кремль оценил ультиматум Трампа

Кремль очень внимательно наблюдает за риторикой и последними заявлениями нового президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти готовы к диалогу, но равноправному.

«Этот диалог имел место между двумя президентами. Опять же в бытность первого президентства Трампа. И ждем сигналов, которых пока не поступало», — сказал Дмитрий Песков, напомнив, что во время первого срока Дональду Трампу также нравились санкционные методы.

Президент США Дональд Трамп 22 января фактически выдвинул России ультиматум. Он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

Россия ранее отмечала, что готова к переговорам и дипломатическому решению конфликта. Однако для этого необходимо достигнуть цели СВО, среди которых внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация.

Владимир Путин также назвал условием для начала переговоров вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание их российскими. Кроме этого, российским также должен быть признан Крым.