НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил ультиматум Трампа

Источник:
«Коммерсантъ»
948 2

Кремль очень внимательно наблюдает за риторикой и последними заявлениями нового президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти готовы к диалогу, но равноправному.

«Этот диалог имел место между двумя президентами. Опять же в бытность первого президентства Трампа. И ждем сигналов, которых пока не поступало», — сказал Дмитрий Песков, напомнив, что во время первого срока Дональду Трампу также нравились санкционные методы.

Президент США Дональд Трамп 22 января фактически выдвинул России ультиматум. Он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

Россия ранее отмечала, что готова к переговорам и дипломатическому решению конфликта. Однако для этого необходимо достигнуть цели СВО, среди которых внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация.

Владимир Путин также назвал условием для начала переговоров вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание их российскими. Кроме этого, российским также должен быть признан Крым.

Еще по теме
Путина экстренно вызвали к телефону во время совещания
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
Россия и Иран подписали стратегический договор
Путин назвал россиянам священную задачу
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа
Январский парад шести планет: где смотреть
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
30
Армия России взяла Волково в ДНР
26
Российская армия ударила по объектам ВПК Украины
22
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
18
США готовы признать за Россией 20% территории Украины