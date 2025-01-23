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Пластический хирург выбрал самую красивую женщину в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Кейт Мосс
Фото: Crooked House Films / CC BY 3.0

Британская модель Кейт Мосс — самая красивая женщина в мире, считает британский пластический хирург Джулиан де Сильва.

Де Сильва известен тем, что соотносит лица знаменитостей с правилом золотого сечения.

«Кейт набрала высокие баллы почти по всем категориям, но ее выдающейся чертой стала почти идеально очерченная линия подбородка, которая получила наивысшую оценку в 96,5%», — сказал хирург The Sun.

По словам де Сильвы, единственное несовершенство во внешности модели — это форма носа.

«С возрастом внешность каждого человека меняется, но у Кейт такая потрясающая естественная красота, что она и сегодня могла бы получить очень высокие оценки на фоне нового поколения супермоделей», — отметил врач.

В десятку самых красивых женщин, о версии хирурга, вошли Синди Кроуфорд, Жизель Бюндхен, Джордан Данн, Винни Харлоу, Кендалл Дженнер, Лю Вэнь, Кара Делевинь, Эмили Ратаковски и Наоми Кэмпбелл.

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