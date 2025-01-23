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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Поражение Украины обойдется странам НАТО в триллионы долларов

Источник:
РИА Новости
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Проигрыш Киева обойдется НАТО в триллионы долларов, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов», — цитирует РИА Новости Рютте. Он призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Украине, а также не допустить прекращения огня на условиях России. 

Запад должен обеспечить Киеву «выгодную позицию» за столом переговоров для достижения «устойчивого мира», отметил Рютте.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.

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Wolf Hound

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Sovik

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