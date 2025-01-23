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Астрономы услышали в космосе загадочное чириканье

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые NASA зафиксировали загадочное чириканье в космосе. Речь идет о радиоволнах необычного характера — если преобразовать их в звуковые, получается нечто очень похожее на птичий щебет.

Явление регистрируется в окрестностях Земли, в так называемых радиационных поясах, также именуемых поясами Ван Аллена, которые представляют собой гигантские дугообразные области с двух сторон планеты, говорится в статье исследователей, опубликованной Nature.

В этих областях, которые простираются на десятки тысяч километров, удерживается огромное количество вредоносных заряженных частиц, летящих от Солнца и других источников. Астрономы полагают, что «щебет» — порождение земной магнитосферы.

Подобные сигналы регистрировались и ранее — впервые они были записаны еще в 1960-х годах, однако на этот раз «щебет» раздался на беспрецедентном до сих пор расстоянии от Земли — около 100 тысяч километров.

Природа чирикающих радиоволн пока остается загадкой, однако исследователи предполагают, что их производят электроны с высокими энергиями. Скорее всего, «щебет» указывает на особенно «агрессивное» поведение космических частиц.

В пользу этой версии говорит то, что аналогичный «щебет» ученые слышали возле Юпитера и Сатурна, у которых очень мощные магнитные поля, контактирующие с агрессивным излучением космоса.

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