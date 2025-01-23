Национальный автомобильный союз обратился в Росстандарт с просьбой провести проверку кресел в китайских внедорожниках Changan. Есть свидетельства, что они ломаются даже при легком ударе, что небезопасно.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с внедорожником Changan Uni-S, попавшем в ДТП. Авто получило удар сзади, но от этого сломалась спинка сидения водителя. Аналогичные кресла устанавливают в моделях Uni-K и Uni-T.

«Росстандарт должен провести всестороннюю проверку кресел, которые устанавливаются на автомобили Changan всех моделей. Даже единичный случай подобной неисправности является абсолютно неприемлемым, так как при довольно легком ударе (кузов не повело) сложившаяся посередине спинка сиденья говорит о потенциально серьёзных проблемах с безопасностью», — написал вице-президент НАС Антон Шапарин в телеграм-канале.

По его словам, китайцы тестируют сиденья, разгоняя их с манекеном до скорости 15,65 километра в час для имитации удара сзади. Техрегламент устанавливает, что сиденья должны быть жестко закреплены, иметь регулировки и подголовник.

«Сломается спинка сиденья вместе с подголовником или нет, никто не проверяет», — отметил Шапарин.

Если Росстандарт выявит подобную системную неисправность, у него есть много полномочий: приостановка деятельности, штрафы, отзыв с рынка, подчеркнул эксперт.