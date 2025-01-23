Американист объяснил агрессивные выпады Трампа в адрес России

Президент США Дональд Трамп, угрожая России, ведет себя в рамках свойственной ему тактики «наезд — откат» и за этим не нужно искать глубоких смыслов, считает директор Института международных исследований МГИМО МИД РФ Максим Сучков.

Трамп ранее поставил ультиматум России. Он заявил, что, если Москва в ближайшее время не начнет мирные переговоры с Украиной, то Вашингтон введет новые антироссийские санкции.

«Тактика "наезд-откат" — нормальная практика Трампа. В прошлое президентство он так общался абсолютно со всеми, включая Китай, и только к России (в риторике) был мягок. За что и прослыл в Вашингтоне "путинской марионеткой". Теперь решил попробовать наоборот — к Си [Цзиньпину] с "пряником" уважения, к [Владимиру] Путину – с "кнутом" угроз. Спустя какое-то время поменяет свои "угощения" местами», — пояснил Сучков в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, даже если бы Трамп снова начал с «пряников», результат был бы аналогичным — разочарование. «В своих заявлениях по украинскому конфликту Трамп ни разу не упомянул две ключевые для Москвы темы: корневые проблемы возникновения конфликта и тему гарантий безопасности России, которые выдвигались в 2021 как ключевое условие и база переговоров "по существу"», — обратил внимание Сучков.

Эксперт отметил, что России важнее иметь собственный план и решительно ему следовать. «Трампу не нужны дополнительные проблемы — нам тоже. Поговорить — по телефону или лично есть о чем», — заключил Сучков.