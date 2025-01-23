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Россия нашла способ обеспечить себя картошкой после неурожая

Источник:
URA.RU
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Россия обеспечит себя картофелем в межсезонье за счет импорта из других стран, для этого будут отменены таможенные пошлины, сообщили в Минсельхозе РФ.

Картофель, по данным Росстата, стал самым подорожавшим продуктом питания в России. В 2024 году из-за заморозков весной с последующей засухой и обильными осадками был неурожай этой овощной культуры.

«Для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн», — сообщили в Минсельхозе URA.RU.

Это позволит полностью закрыть потребности населения в доступной для покупки продукции, отметили в ведомстве. В 2025 году государство расширит площади под картофель, добавили в ведомстве. 

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