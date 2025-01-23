Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала мирных переговоров с Россией — отвод российских войск за старые границы, а также ввод американского «миротворческого контингента».

Россия должна вернуться к границам до 2022 года, приводит украинское издание «Страна» заявление Зеленского. По его словам, это «стало бы справедливой основой для диалога».

Зеленский также заявил о необходимости присутствия американских военных на Украине, подчеркнув, что все миротворческие формирования, расквартированные на территории страны, должны включать войска США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. Он также потребовал от Москвы начать переговоры, пригрозив новыми санкциями.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам. В качестве условий для прекращения огня он назвал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, фиксацию нейтрального статуса Украины и снятие санкций.