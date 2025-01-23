НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года

Источник:
«Страна»
495 3

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала мирных переговоров с Россией — отвод российских войск за старые границы, а также ввод американского «миротворческого контингента».  

Россия должна вернуться к границам до 2022 года, приводит украинское издание «Страна» заявление Зеленского. По его словам, это «стало бы справедливой основой для диалога».

Зеленский также заявил о необходимости присутствия американских военных на Украине, подчеркнув, что все миротворческие формирования, расквартированные на территории страны, должны включать войска США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. Он также потребовал от Москвы начать переговоры, пригрозив новыми санкциями.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам. В качестве условий для прекращения огня он назвал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, фиксацию нейтрального статуса Украины и снятие санкций.

Тема: Военная операция на Украине
Трамп поставил России ультиматум по Украине
Армия России получила дроны «Микроб» с искусственным интеллектом
Армия России взяла Волково в ДНР
Залужный обвинил США и Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа
Январский парад шести планет: где смотреть
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры

GammiPluh

Ультиматум тем кому и терять то уже особо нечего... по сути сами создали санкционное давление ради давления,...

Wolf Hound

Ну и до кучи выясните почему вымерли динозавры. Может что нового узнаем.

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...