Федерация определилась с фигуристами для отбора на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выбрала спортсменов в трех из четырех видов, которых будет рекомендовать для участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года.

На олимпийский квалификационный турнир собираются отправить в танцах на льду — Александру Степанову и Ивана Букина, в соревнованиях спортивных пар — Анастасию Мишину и Александра Галлямова, в женском одиночном катании — Аделию Петросян, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Решение по кандидату от России в отборочном турнире у мужчин будет принято по итогам Финала Гранпри России в Красноярске.

Все утвержденные спортсмены одержали победы в своих видах на декабрьском чемпионате России в Омске. У мужчин победу одержал Владислав Дикиджи.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов и конькобежцев до участия в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе в конце декабря 2024 года.

Спортсмены перед получением нейтрального статуса пройдут проверку с целью «гарантировать, чтобы ни один человек, активно поддерживающий военные действия на Украине или работающий по контракту с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности, такой статус не получил».