Мизулину возмутили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала издевательством заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что «Россия помогла США» одержать победу во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней. Он призвал американцев не забывать об этом.

«Я сегодня увидела пост Трампа. Надеюсь и думаю, что после него весь восторг у большинства людей уже ушел на задний план. Потому что заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну — это, на мой взгляд, просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — приводит РИА Новости слова Мизулиной.

Она отметила, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину. «Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию», — сказала Мизулина.

Общие безвозвратные потери СССР во Второй мировой войне составили 26,6 миллиона человек, из которых порядка 18 миллионов — гражданское население и около 8,7 миллиона — военные.