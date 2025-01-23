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Страховые пенсии доиндексируют в феврале

Источник:
РИА Новости
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Правительство России доиндексирует страховые пенсии с 1 февраля, так как реальный уровень инфляции в стране превзошел прогнозный, сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

«Что касается страховых пенсий, то такое право у правительства есть. Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию», — сказал РИА Новости Нилов.

Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров в январе 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Таков был прогнозный уровень инфляцию

Но фактическая инфляция в России в 2024 году, по данным Росстата, составила 9,52%. В феврале страховые пенсии будут доиндексированы именно на эту разницу, то есть — 2,22%.  

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