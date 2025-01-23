Страховые пенсии доиндексируют в феврале

Правительство России доиндексирует страховые пенсии с 1
февраля, так как реальный уровень инфляции в стране превзошел прогнозный, сообщил глава
комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
«Что касается страховых пенсий, то такое право у
правительства есть. Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата
произойдет и за январскую пенсию», — сказал РИА Новости Нилов.
Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих
пенсионеров в январе 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Таков был прогнозный
уровень инфляцию
Но фактическая инфляция в России в 2024 году, по данным Росстата,
составила 9,52%. В феврале страховые пенсии будут доиндексированы именно на эту
разницу, то есть — 2,22%.