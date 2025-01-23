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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп поставил России ультиматум по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить конфликт на Украине, в противном случае он пригрозил введением новых санкций.

«Я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь и прекратите эту нелепую войну! Будет только хуже»,— написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что любит российский народ и у него хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. Но, если Россия не заключит договор сейчас, он ужесточит экономическое давление.

«Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран», — заявил президент.

По словам Трампа, «есть простой путь и сложный путь». «Простой путь всегда предпочтительнее», — заключил он.

Россия неоднократно говорила о готовности к переговорам. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, зафиксировать нейтральный статус Украины и снять санкции.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры

GammiPluh

Ультиматум тем кому и терять то уже особо нечего... по сути сами создали санкционное давление ради давления,...

Wolf Hound

Ну и до кучи выясните почему вымерли динозавры. Может что нового узнаем.

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...