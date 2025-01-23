Трамп поставил России ультиматум по Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить
конфликт на Украине, в противном случае он пригрозил введением новых санкций.
«Я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и
президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь и прекратите эту нелепую
войну! Будет только хуже»,— написал президент США в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что любит российский народ и у него хорошие отношения с
президентом Владимиром Путиным. Но, если Россия не заключит договор сейчас, он ужесточит экономическое
давление.
«Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет
другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что
Россия продает США, и против других причастных стран», — заявил президент.
По словам Трампа, «есть простой путь и сложный путь». «Простой путь всегда предпочтительнее», — заключил он.
Россия неоднократно говорила о готовности к переговорам. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, зафиксировать нейтральный статус Украины и снять санкции.