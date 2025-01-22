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Путин потребовал исключить кредитные перекосы

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства не допускать перекосов в кредитной сфере, поскольку снижение активности в этом секторе может создавать риски для экономического роста в целом, сообщается на сайте Кремля.

«Снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста. Важно не допускать подобных перекосов, в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики», — сказал Путин.

Глава государства признал, что это «непростая задача», однако к ней надо стремиться. Он также обратил внимание, что в декабре динамика корпоративного кредитования серьезно замедлилась, в январе она также ниже целевых ориентиров.

«При этом качество выданных кредитов остается на высоком уровне. Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле, то есть кредитах компаний, бизнеса, составляет 2,6%, а в розничном — 3,7%», — добавил Путин.

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