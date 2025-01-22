Редкую зимнюю грозу зафиксировали в Алтайском крае

Редкое погодное явление зафиксировали в нескольких районах Алтайского края — зимнюю грозу, сообщает региональный Гидрометцентр. Она сопровождалась громом и молниями.

Синоптики отметили, что зимняя гроза происходит, когда холодный фронт проходит через теплые воздушные массы. Кристаллические снежинки на фоне водяного пара соприкасаются и дают разряды.

Если летом гроза сопровождается дождем, то в зимнее — снежной крупой и снегом. Сейчас в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение и действует режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым сильным ветром.

Его скорость может достигать 30 метров в секунду. Кроме этого, в период с 22 по 24 января в Алтайском крае ожидается резкое похолодание до минус 34 градусов.