МИД РФ заявил о появлении «окна возможностей» для отношений с США

Приход Дональда Трампа к власти в США открыл небольшое окно возможностей для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, сейчас важно понять, «с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски»

«Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок», — отметил Рябков. И вопрос о том, как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, требует пристального внимания, добавил он.

В понедельник, 20 января прошла церемония вступления Дональда Трапа в должность президента США. Он заявил о желании как можно быстрее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы завершить вооруженный конфликт на Украине.