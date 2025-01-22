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МИД РФ заявил о появлении «окна возможностей» для отношений с США

Источник:
ТАСС
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Приход Дональда Трампа к власти в США открыл небольшое окно возможностей для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, сейчас важно понять, «с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски»

«Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок», — отметил Рябков. И вопрос о том, как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, требует пристального внимания, добавил он.

В понедельник, 20 января прошла церемония вступления Дональда Трапа в должность президента США. Он заявил о желании как можно быстрее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы завершить вооруженный конфликт на Украине.

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Топ комментариев

corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...

Twilight88

Москвичам деньги нужнее, решили они свой шоколад делать, негодники

corrector

ну знаете .. воевать с русскими - вообще идея так себе была изначально..