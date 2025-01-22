Периоды ухода за детьми включат в страховой стаж

Минтруд подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект, по которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Сейчас в стаж засчитывается только уход за ребенком до полутора лет, а общий период таких отпусков ограничивается шестью годами, передает ТАСС. Также можно получить пенсионные коэффициенты.

«Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях», — отметил Котяков.

По его словам, нововведения затронут также тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за перерасчетом страховой пенсии.

Кроме того, женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», планируют установить ежемесячные выплаты на уровне Героев труда.